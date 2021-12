Ook Belgische voetbalbond verontwaardigd over racisme richting Vincent Kompany, maar: “De gouden oplossing bestaat niet”

“De optelsom van incidenten de voorbije weken, met als exponent dat rond Vincent Kompany, valt enorm te betreuren”, aldus Bossaert. “De verontwaardiging was groot, ook bij ons. Er is duidelijk nood aan plannen, waarbij we moeten vermijden om een opbod aan hashtags te doen. Focussen op de kern van de zaak, dat is cruciaal.”

Met die “hashtags” verwees de CEO naar de emotionele reactie van Romelu Lukaku. “Hij was de eerste die mij belde na de gebeurtenissen van zondag. Dit komt bij iemand als hem heel hard binnen. Kompany wordt beschouwd als de stamvader van het Belgische voetbalsucces, zeker door zijn diverse achtergrond. Dit heeft dus een impact op een grote groep. Wat ons plan is? We zijn een campagne gestart waarbij we hebben vastgesteld dat racisme een maatschappelijk probleem is. Het is een strijdpunt van de bond, zonder holle slogans.”

Volgens Bossaert heeft de KBVB de “sleutel” van hun plannen aan een groep mensen gegeven die weten waarover ze spreken. “Hun bevindingen zijn de volgende: 1. Wij worden niet gehoord, 2. Als we gehoord worden, gebeurt er niets, en 3. De vertegenwoordiging in het voetbal, vooral aan de top dan, is niet divers genoeg.”

© BELGA

114 klachten

De CEO geeft aan dat er dit seizoen al 114 klachten van discriminatie zijn behandeld door het bondsparket. Liefst 80 procent daarvan zijn afkomstig uit het amateurvoetbal, waarvan de helft in dat geval uit het jeugdvoetbal komt. Bossaert maakt ook bekend dat er vanaf 2023 een derde onafhankelijke zal zetelen in de Raad van Bestuur, nu zijn er dat nog twee.

Maar, hoe zit dat nu met straffen voor racisme? “We moeten werk maken van nultolerantie voor dit soort incidenten”, aldus Bossaert. “Maar dat moet gebeuren met een arsenaal aan maatregelen, zowel preventief als repressief. De gouden oplossing bestaat niet, anders hadden we die al lang gevonden. Matchen stilleggen? Dat kan bij ons en was zondag gebeurd als er melding gemaakt was van de feiten. Scheidsrechters zijn dan ook onze eerste lijn in de strijd.”

Bossaert heeft nog niets vernomen van Kompany na het incident van zondag. “Ik ken hem goed genoeg om te weten dat je hem na zo’n gebeurtenis vooral met rust moet laten. Zijn authenticiteit ging door merg en been. Het is aan Vincent om het initiatief te nemen.”