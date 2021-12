NBA. Utah bibbert tegen Charlotte, Stephen Curry en Golden State gaan door op hun elan

Utah heeft zijn 21e overwinning beet in de NBA. De Jazz leek lange tijd duidelijk te sterk voor de Charlotte Hornets, maar die lieten de partij kantelen in het vierde kwart. Het liep goed af voor de thuisploeg, mede dankzij 23 punten en 21 rebounds van Rudy Gobert: 112-102.

Ook de prestaties van zijn ploeggenoten Bojan Bogdanovic (23 punten) en Donovan Mitchell (21) waren nodig om de Hornets te stoppen. Utah leidde met nog ruim acht minuten op de klok met 17 punten voordat de Hornets na een geslaagde inhaalrace drie minuten voor het einde de leiding namen: 91-92. Dat deed de ploeg mede dankzij Terry Rozier die 14 van zijn 20 punten maakte in de laatste acht minuten. Utah slaagde er alsnog in een derde nederlaag in vier thuisduels te voorkomen.

De Golden State Warriors keerden na vijf uitduels terug naar San Francisco en versloegen daar de Sacramento Kings met 113-98. Stephen Curry bewaarde 15 van zijn 30 punten voor het laatste kwart. Draymond Green liet met 16 punten, 11 rebounds en 10 assists een ‘triple-double’ optekenen. Beide ploegen misten een aantal spelers vanwege het coronaprotocol in de NBA. Golden State haalt als eerste NBA-team dit seizoen 25 overwinningen, maar blijft voorlopig wel tweede in het westen.

Joel Embiid leverde met 41 punten, 10 rebounds en 5 assists een absolute topprestatie af voor Philadelphia in de 103-108 zege bij Boston. De Sixers klimmen zo naar de zevende plaats in de Eastern Conference.

In Memphis nam Oklahoma wraak voor de rammeling begin december. Toen verloor de Thunder met een verschil van 73 punten (152-79), het grootste verschil ooit in de NBA. Maandag wonnen ze in Memphis met 99-102. Shai Gilgeous-Alexander (23 ptn) was op dreef. Dejounte Murray tot slot maakte voor San Antonio een nieuwe ‘triple-double’ (24 punten, 13 assists en 12 rebounds) op bezoek bij de LA Clippers. De Spurs wonnen met 92-116.

De wedstrijd tussen Orlando en Toronto werd vanwege het coronaprotocol uitgesteld.

Uitslagen:

LA Clippers - San Antonio 92 - 116

Boston - Philadelphia 103 - 108

Golden State - Sacramento 113 - 98

Utah - Charlotte 112 - 102

Chicago - Houston 133 - 118

Memphis - Oklahoma City 99 - 102

Uitgesteld:

Toronto - Orlando

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Brooklyn 70 30 21 9

2. Chicago 65,5 29 19 10

3. Cleveland 61,3 31 19 12

4. Milwaukee 59,4 32 19 13

5. Miami 58,1 31 18 13

6. Philadelphia 51,6 31 16 15

7. Washington 51,6 31 16 15

8. Charlotte 48,5 33 16 17

9. Boston 48,4 31 15 16

10. Atlanta 48,3 29 14 15

11. Toronto 48,3 29 14 15

12. New York 43,3 30 13 17

13. Indiana 41,9 31 13 18

14. Orlando 19,4 31 6 25

15. Detroit 17,2 29 5 24

WESTERN CONFERENCE

1. Phoenix 82,8 29 24 5

2. Golden State 80,6 31 25 6

3. Utah 70 30 21 9

4. Memphis 59,4 32 19 13

5. Denver 51,7 29 15 14

6. LA Clippers 51,6 31 16 15

7. LA Lakers 51,6 31 16 15

8. Minnesota 50 30 15 15

9. Dallas 48,3 29 14 15

10. Portland 41,9 31 13 18

11. Sacramento 40,6 32 13 19

12. San Antonio 40 30 12 18

13. Oklahoma City 34,5 29 10 19

14. Houston 32,3 31 10 21

15. New Orleans 32,3 31 10 21

Programma van dinsdag:

Miami - Indiana

New York - Detroit

New Orleans - Portland

Dallas - Minnesota

LA Lakers - Phoenix