Personeel Lidl Heusden brengt pakjes naar Hof ter Bloemen

"Toen we eind vorig jaar een klant in de winkel kregen die eenzaam was tijdens de feestdagen besloten we om met ons team van Lidl Heusden haar een persoonlijk kaartje te sturen. Daarna hebben we besloten om kaartjes te sturen naar alle 90 bewoners van Hof ter Bloemen, het woonzorgcentrum bij ons in de buurt, om de coronatijden toch een beetje op te vrolijken", zo klinkt het bij het personeel. "Het deed ons zoveel deugd dat we het dit jaar heel graag wilden overdoen. Naast een kaartje en pralines voor de bewoners kregen nu de 50 assistenten woningen ook een extra cadeautje met de steun van Lidl en handelaars uit de buurt. Ook vroegen we de kinderen om een tekening binnen te brengen om alles nog meer kleur te geven. Het is fijn om een klein lichtje te zijn in deze donkere dagen."