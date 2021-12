Philippe Geubels kan dankzij lensimplantaten nu zonder bril door het leven: “Voor de seks”

In een nieuwe aflevering van ‘Welcome To The AA’, de podcast van Alex Agnew en Andries Beckers, verklapt Philippe Geubels dat hij lensimplantaten heeft. Nochtans draagt hij zijn bril nog af en toe. “Ik vind het moeilijk om ‘m af te laten omdat iedereen mij zo kent.”

Geubels wou allang lensimplantaten, maar deed het om verschillende redenen niet. “Mijn bril was het enige wat mijn hoofd wat kleur gaf. Als je geen haar hebt, geeft een bril toch wat karakter. Bovendien is mijn logo een hoofdje met een bril. Zonder bril is dat niks meer”, lacht hij.

Maar de voordelen van een ingreep wonnen het van de nadelen. “Ik zag echt niks: ik had -6 en bijna -7. Als je wil zwemmen, is dat verschrikkelijk. Ik duik ook graag, maar dat is elke keer een gepruts met lenzen. En er zijn dingen waar je minder snel aan denkt, zoals seks. Je moet altijd kiezen: poep ik met mijn bril, of zie ik haar niet (lacht).” De komst van mondmaskers maakte het er niet makkelijker op voor brillers, waardoor Geubels voor implantaten koos. “Ik heb nooit keiveel last gehad van mijn bril, maar ik merk nu wel hoe zalig het is zonder.”

Het plaatsen van lensimplantaten is een fluitje van een cent, vertelt de Taboe-presentator. Behalve voor hem. “Het duurt maar zes minuten per oog om ze te laten steken. Ze moeten je er zelfs niet voor in slaap doen. Al heb ik dat wel gedaan, want ik ben echt een broekschijter (lacht).”