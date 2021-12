Nora Gharib over haar scheiding: “Zelfs mijn advocaat vroeg waarom we uit elkaar gingen”

Nadat ze in de tweede aflevering van ‘Dancing with the stars’ al emotioneel getuigde over haar afgesprongen relatie met Anson Ansare (29), maat actrice Nora Gharib (28) nu helemaal het achterste van haar tong zien in de podcast ‘Freek blijft slapen’ van VTM-nieuwsanker Freek Braeckman. “We wilden onszelf de kans op een tweede leven niet ontzeggen.”

BEKIJK OOK. Tranen bij Nora Gharib na emotionele dans over ex-man in ‘Dancing with the stars’: “Het blijft moeilijk”

Op 1 juli van dit jaar maakte Nora Gharib dat haar relatie met Anson Ansare erop zat. De twee waren op dat moment bijna twaalf jaar samen en vier jaar getrouwd. Ze hebben samen een anderhalf jaar oud dochtertje, Chams. Vorige week wijdde een emotionele Gharib in het Play4-programma ‘Dancing with the stars’ nog een Weense wals aan haar stukgelopen huwelijk.

In de nieuwe podcast ‘Freek blijft slapen’ praat ze nu nog uitgebreider over die heftige passage in haar leven. “We willen alleen maar het allerbeste voor Chams en kunnen goeie afspraken maken over praktische zaken en de opvoeding. Daarover hebben we nog geen enkele discussie gehad. Gelukkig maar”, zegt de Antwerpse.

Ondanks dat de twee het nog steeds erg goed met elkaar kunnen vinden, was hun liefdesliedje toch uitgezongen. “Omdat we nog zo goed overeenkomen, vroeg m’n advocaat zelfs waarom we uit elkaar gaan. We moesten daar toen heel hard om lachen”, aldus Gharib. “Maar het ging gewoon niet meer. Het klinkt cliché, maar het vuur was weg.”.