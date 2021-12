Eindejaarsgeschenk voor de Lommelse Hartpatiënten

In normale omstandigheden zouden de Lommelse Hartpatiënten vorige week zaterdag van een gezellig eindejaarsfeest genoten hebben, maar corona besliste daar voor het tweede jaar op rij anders over.

Daarom besloot het bestuur om alle leden te verrassen met een mooie fruitschotel om hen in deze moeilijke tijd toch een hart onder de riem te steken. Het was een blij weerzien, al was het door corona een blitzbezoek op de stoep. Het bestuur wenst al haar leden een gezellige kersttijd en een gelukkig en gezond nieuwjaar.