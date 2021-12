Limburgs Landschap: Geweizwammetje

Momenteel is een van mijn leukste bezigheden het afspeuren van dode takken of bomen die duidelijk hun beste tijd gehad hebben. Op zoek naar pareltjes. Niet die je in oesters kan vinden, maar allerlei zwammetjes en schimmels. Op een paar uurtjes tijd kan ik een leuk lijstje voorleggen. Ik ben totaal geen expert, maar de app op mijn telefoon zorgt ervoor dat mijn kennis veel groter lijkt dan ze is. Boeiend.

Enkele soorten ken ik zonder dat ik mijn smartphone erbij moet halen. Eentje daarvan is het geweizwammetje. Een prachtig kleinood dat je kan vinden op dood hout. Het doet zijn naam eer aan door de vorm aan te nemen van een hertengewei. Daarom dat zelfs ik die kan herkennen. Het is een heel algemene soort die je in elk gebied wel kan vinden. Maar toch is het niet zomaar een zwammetje. Als lid van de familie zakjeszwammen, is het geweizwammetje verwant met de zwarte truffel. Een beroemde paddenstoel die in menig sterrenrestaurant met open armen ontvangen wordt om vervolgens in de pot te verdwijnen.

Ons piepkleine geweizwammetje gaat – als het op voortplanting aankomt – niet over een nacht ijs. Ze heeft twee ijzers in het vuur liggen. Zo is de witte kleur van de toppen een laag sporen die bij aanraking rondgestrooid worden. Deze manier van voortplanten gebeurt ongeslachtelijk. Ons geweizwammetje kan dit zonder hulp van het andere geslacht. Is dat poeder op, dan schakelt ons zwammetje over op een geslachtelijke voortplanting. De vrouwelijke delen in de zwarte stam laten zich dan bevruchten om opnieuw sporen te vormen. Hoofdstuk twee dus. Zo is onze geweizwam klein maar dapper en heeft ze een gespleten persoonlijkheid. Zowel in haar gewei, als in haar seksleven. Voer voor de psycholoog misschien?

Foto's: Justine Vanoppen - Jos Vandebergh - Marcel Bex - Jan Leijskens