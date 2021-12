De Driesprong wuift juf Anny uit

Nog één weekje had ze dit jaar te gaan, maar door de vervroegde kerstvakantie werd ook het pensioen van juf Anny een week vervroegd. Na meer dan 41 jaar in het dorpsschooltje bergt ze haar schoolmateriaal nu op.

Door het coronavirus werd beslist dat voor de leerlingen en het onderwijspersoneel van de kleuter- en lagere scholen de kerstvakantie al een weekje eerder startte. Voor juf Anny van het eerste leerjaar van GBS De Driesprong in Genoelselderen betekende dit ook een weekje vroeger op pensioen. Op donderdag 16 december om 12 uur luidde de laatste officiële schoolbel voor haar en vanaf 1 januari 2022 mag ze genieten van haar welverdiend pensioen.

Op 30 juni 1980 ontving juf Anny haar diploma en na de zomervakantie mocht ze meteen starten als juf van het eerste leerjaar in Genoelselderen. Ze heeft heel wat kinderen leren lezen en schrijven in het dorpsschooltje. In al die jaren heeft ze ook heel wat veranderingen in het onderwijslandschap meegemaakt en na meer dan 41 jaar mag ze nu haar schoolmateriaal opbergen en samen met haar gezin genieten van een eeuwigdurende vakantie.