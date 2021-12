Maaike Cafmeyer over zaak-Bart De Pauw: “Ik ben zo vernederd, bijna openlijk aan de schandpaal genageld”

Maaike Cafmeyer heeft in het programma ‘Winteruur’ van Wim Helsen op Canvas verteld over de diepe dalen waar ze doorheen moest na het uitbreken van de hele affaire rond Bart De Pauw.

“Ik ben zo vernederd, bijna openlijk aan de schandpaal genageld”, bekent ze daarover op de sofa van Helsen. “Ik zat echt superdiep. Ik wist niet meer hoe ik daar ooit nog uit zou geraken. Ik was wanhopig verdrietig. Ineens (door de tekst ‘Snowdrops’ van Louise Glück die ze kwam voorlezen in het programma, red.) kwam de heldere gedachte binnen dat het goed zou komen.”

Maaike Cafmeyer was vanaf 2004 de tegenspeelster van Bart De Pauw in twee seizoenen van het programma Het geslacht De Pauw. De twee werkten ook samen in onder andere Loft, Twee tot de zesde macht en It’s showtime. Cafmeyer beschuldigde De Pauw van ernstig grensoverschrijdend gedrag en zou als eerste naar een vertrouwenspersoon van de openbare omroep zijn gestapt. “Hij bleef maar berichten sturen. Het was versmachtend en verstikkend. Ik had geen rust meer door die constante ‘ping, ping, ping’ en een scherm dat oplichtte”, zei Cafmeyer tijdens haar verhoor bij de politie. De twee hadden wel een tijdje een relatie. Bart De Pauw is door de rechtbank weliswaar vrijgesproken voor belaging en elektronische overlast aan het adres van Maaike Cafmeyer.

