Fiscus gaat minder afhouden van je loon (waardoor je minder zal terugtrekken van de belastingen)

Met de maatregel wil de minister van Financiën een einde maken aan de “gratis lening” aan de overheid en de schalen van de bedrijfsvoorheffing beter laten aansluiten bij de schalen van de personenbelasting. Daardoor zou de werknemer volgend jaar gemiddeld 128 euro meer overhouden, in 2023 zou daar nog 209 euro bijkomen en in 2024 nog eens 243 euro. Let wel: het gaat om geld dat je later - na je belastingafrekening - niet meer terugkrijgt.

“Het gaat nog niet om een volledige gelijkstelling met wat mensen uiteindelijk moeten betalen”, aldus Miet Deckers, de woordvoerder van Van Peteghem in de krant. “Zo worden belastingverminderingen voor bijvoorbeeld de kosten van de kinderopvang of de uitgaven voor dienstencheques pas verrekend bij het verwerken van de belastingaangifte.”