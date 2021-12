Vastgoedprijzen in 10 jaar met liefst 28 procent gestegen

De Belgische vastgoedprijzen zijn in tien jaar tijd met 28 procent gestegen, tot 2.164 euro per vierkante meter. Dat blijkt dinsdag uit de allereerste prijsbarometer van vastgoedwebsite Immoweb. De coronapandemie heeft die negatieve tendens geaccentueerd.

Op het vlak van prijsstijgingen voert Brussel de lijst aan, daar zijn de prijzen met 31 procent gestegen. Daarna volgen Vlaanderen (+29%) en Wallonië (+24%). Die verschillen zijn niet verrassend, want er bestaan nog steeds loonverschillen tussen de gewesten, aldus Immoweb.

De prijzen in de stedelijke gebieden kenden de grootste prijsstijging in Vlaanderen. Daar zijn de prijzen de voorbije tien jaar 38 procent gestegen. Vooral in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen is vastgoed fors duurder geworden.

Corona

De coronapandemie heeft de prijsstijgingen eveneens versterkt. Sinds april 2020 zijn vastgoedprijzen in het hele land met 10,4 procent toegenomen. Dat is bijna het dubbele van de jaarlijkse stijging in de maanden voor de crisis. Bovendien is het voelbare hernieuwde verlangen naar meer plaats en groen ook voelbaar in de vastgoedprijzen: in Vlaanderen worden ook woningprijzen in plattelandsgebieden steeds duurder, met bijna 10 procent.

Immoweb baseert zich voor de prijsbarometer op de zoekertjes die vastgoedkantoren, eigenaars en notarissen op zijn platform publiceren.