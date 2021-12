Gasfactuur gezinnen verdrievoudigd in jaar tijd

Volgens de recentste cijfers van energieregulator CREG bedroeg de elektriciteitsfactuur voor een gemiddeld Vlaams gezin in november 2021 1.319,27 euro, tegenover 914,67 euro in november 2020. De gasfactuur kende een nog explosievere stijging, van 934,90 euro in november 2020 naar 2.708,68 euro dit jaar, net geen verdrievoudiging.

Bij die cijfers hoort wel de nuance dat de CREG in haar berekeningswijze geen rekening houdt met wie nog een lopend vast contract heeft, beklemtoont de zakenkrant. Het bedrag is de weergave van wat iemand die in november een contract heeft afgesloten op jaarbasis voor zijn gas- of elektriciteitsfactuur betaalt.

“Dat verschil tussen variabele en vaste tarieven is inderdaad belangrijk”, zegt Stephane Pirotte, die de marktevoluties opvolgt voor de Franse energieleverancier Engie aan De tijd. In België heeft 35 procent van de gezinnen een variabel contract voor elektriciteit en 45 procent voor aardgas. “Maar de energiecrisis en de stijgende prijzen worden ontegensprekelijk voor iedereen in de samenleving, zowel bedrijven als consumenten, tastbaar.”

Recordniveau

De alarmbellen op de Europese energiemarkt gingen maandag opnieuw op rood. De Nederlandse TTF-future, de referentieprijs voor aardgas in Europa, sloot op 147 euro per megawattuur, een record­niveau en een verachtvoudiging tegenover begin dit jaar.

Ook de elektriciteitsprijs, die sterk samenhangt met de gasprijs, ging in alle Europese landen door het dak. De Franse elektriciteits­prijs staat, mede door problemen met stilliggende kerncentrales, op het hoogste niveau sinds 2009.