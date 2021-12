Hele avond vergaderd, maar federale regering bereikt nog geen akkoord over kernuitstap

De topministers van de federale regering hebben maandag de hele avond vergaderd over de kernuitstap, maar een akkoord kwam nog niet uit de bus. Het dossier verhuist dinsdag naar de kabinetten om een aantal technische en juridische vragen uit te klaren, klinkt het in regeringskringen.

De federale vicepremiers, aangevuld met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) zaten sinds iets na 19 uur samen in de Wetstraat 16. Op tafel lag de definitieve sluiting van de kerncentrales in 2025. Dat dossier zet de regering al een tijdje onder hoogspanning, vooral omdat de MR zich mordicus tegen een volledige kernuitstap blijft verzetten.

Het kernkabinet duurde tot iets voor 1 uur, maar een akkoord kwam niet uit de bus. De kern heeft alle opties “in de diepte” onderzocht, klonk het na afloop in regeringskringen.

De topministers zien elkaar later deze week terug over het energiedossier, maar de discussie verhuist nu eerst naar de interkabinettenwerkgroepen. Die moeten vanaf morgenvroeg een aantal technische en juridische kwesties uitklaren, aldus een bron, “om structureel verder te bewegen in de richting van een beslissing”. De bevoorrading verzekeren en de prijs onder controle houden blijven daarbij “de enige doelstellingen”.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) hield tot nog toe vast aan de deadline van eind dit jaar. Maandagochtend zei een regeringsbron nog dat “alle elementen op tafel liggen” om te beslissen, al klonk het elders dat er vandaag “geen deadline” was.

Sophie Wilmès. — © BELGA

MR-vicepremier Sophie Wilmès liet als enige aan tafel openlijk in haar kaarten kijken tijdens de vergadering. Rond half tien verscheen een interview met haar op de website van Le soir, naar verluidt tot frustratie bij enkele collega’s, waarin ze vasthoudt aan de verlenging van de jongste kerncentrales en de regering aanspoort om snel te starten met de voorbereidingen daarvan. Een definitief akkoord hoeft er wat Wilmès betreft alvast niet per se deze week nog te zijn.

Plan A, plan B, of...?

De federale regering sprak in haar regeerakkoord af om door te zetten met de kernuitstap tegen 2025 - ‘plan A’ - maar liet wel een opening om de twee jongste reactoren nog even open te houden als de bevoorrading of de betaalbaarheid in het gedrang zouden komen - ‘plan B’. Volgens de MR is dat het geval nu de Vlaamse regering de vergunning heeft geweigerd voor de bouw van een nieuwe gascentrale in Vilvoorde, die de wegvallende capaciteit van de kernreactoren deels zou moeten compenseren.

Georges Gilkinet. — © BELGA

Dat kernuitbater Engie het scenario van een levensduurverlenging al meermaals uitdrukkelijk heeft afgewezen, is voor de Franstalige liberalen niet relevant. Het is “technisch en juridisch mogelijk”, verwoordde Wilmès het in het interview met Le soir, maar “hoe langer we wachten, hoe moeilijker het wordt om dat vangnet uit te werpen”.

Nieuwe gascentrale

Engie dient in elk geval een nieuwe vergunningsaanvraag in voor het project in Vilvoorde, maar mocht dat niet lukken liggen er nog andere oplossingen op tafel in de vorm van nieuwe gascentrales in Manage of Seraing. Ecolo-vicepremier Georges Gilkinet wees voor de vergadering van het kernkabinet ook op batterijopslag als mogelijke oplossing. Wat de minister van Mobilteit betreft moet het “zeker” plan A worden. “We moeten de toekomst voorbereiden. Dat doet minister (van Energie, nvdr.) Van der Straeten van bij het begin uitstekend.”