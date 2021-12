Forse kritiek van N-VA op Vlaamse folder over vaccinatie kinderen, maar campagne wordt niet gewijzigd

N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys vraagt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) om de campagne over vaccinatie bij kinderen tussen 5 en 11 jaar onmiddellijk in te trekken. Volgens Parys bevat ze fouten en gaat ze in tegen het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Dat klopt niet, zegt het Agentschap Zorg en Gezondheid. “De informatie erin is juist.” De campagne wordt dan ook niet aangepast.