Genk

Zo hard en zo brutaal als deze titel klinkt, zo is de realiteit op de afdeling neonatologie in het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Daar slaken ze een alarmkreet. “Veel moeders zonder vaccin gingen compleet onderuit: in coma, aan de beademing en dan een bevalling zonder bewustzijn”, zegt dokter Marie-Rose Van Hoestenberghe van het ZOL.