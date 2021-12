Genkse beloften stoten door naar halve finale in de beker na onwaarschijnlijke comeback

De Genkse beloftenploeg heeft zich na een heuse thriller in Gent geplaatst voor de halve finales in de Beker van België en blijft dit seizoen ongeslagen. De Limburgers namen een dramatische start en stonden al snel 3-0 in het krijt. Maar die scheve situatie werd in extremis nog rechtgezet. De winning goal van Jay-Dee Geusens viel diep in blessuretijd.

Doelpunten: 1‘ 1-0, 7’ 2-0, 22’ 3-0, 37’ Diawara 3-1, 55’ Beerten 3-2, 84’ Cutillas 3-3, 92’ Geusens 3-4.

KRC Genk: Leysen – Beerten, Didden, Coomans, Rommens – Geusens, Abid – Cuypers (80‘ Arabaci), Nemeth, John (83’ Cutillas) – Diawara.