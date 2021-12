Spartak Moskou dicht bij Charleroi-topschutter Nicholson

Nicholson zit dit seizoen al aan 13 goals en 5 assists in 18 competitiewedstrijden. Afgelopen weekend was de aanvaller nog goed voor een hattrick tegen Eupen. De 24-jarige Jamaicaan kwam in 2019 voor 1,5 miljoen euro over van NK Domzale.

Charleroi anticipeerde al op een vertrek eerder deze dag, met de komst van de transfervrije Litouwer Nauris Petkevicius, ook een aanvaller.