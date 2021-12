Steve Kerr volgt Gregg Popovich op als coach van Team USA

Steve Kerr, de coach van de Golden State Warriors, is officieel aangesteld als de bondscoach van de Amerikaanse nationale basketbalploeg. De 56-jarige Kerr is de opvolger van Gregg Popovich (72). Dat heeft USA Basketball maandag aangekondigd op zijn website.

Kerr, die de Warriors in 2015, 2017 en 2018 naar de NBA-titel leidde, zal Team USA van 2022 tot en met 2024 coachen. Hij was assistent van zijn voorganger Popovich, van wie het vertrek al vast stond na de olympische titel in Tokio.

Er wachten Kerr twee belangrijke opdrachten: het WK van 2023 in de Filipijnen, Japan en Indonesië, waar de Verenigde Staten opnieuw de wereldtitel willen pakken na hun uitschakeling in 2019 door Frankrijk in de kwartfinales, en de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Kerr zal bijgestaan worden door Miami Heat-coach Erik Spoelstra, Phoenix Suns-coach Monty Williams en Mark Few, coach van de universiteitsploeg Gonzaga.