Nederlandse wielerprijzen zijn voor Harry Lavreysen en Annemiek van Vleuten

Baanwielrenner Harrie Lavreysen en wielrenster Annemiek van Vleuten zijn in Nederland uitgeroepen tot Wielrenner en Wielrenster van het Jaar. Dat gebeurde vanwege de coronamaatregelen dit jaar zonder gala. Lavreysen kreeg de prijs persoonlijk uitgereikt. Van Vleuten reageerde via een videoverbinding op de uitverkiezing.

Lavreysen won op de Olympische Spelen van Tokio goud op de teamsprint en de sprint en brons op de keirin. Na de Spelen veroverde hij op het WK baanwielrennen ook nog goud op de sprint, keirin en de teamsprint en op het EK goud op de sprint en teamsprint. Hij wint de Gerrit Schulte Trofee voor het eerst.

© AFP

Van Vleuten werd op de Spelen van Tokio olympisch kampioen op de tijdrit en pakte zilver in de wegwedstrijd. Ook won de 39-jarige wielrenster onder meer de Ronde van Vlaanderen in 2021. Het is de derde keer dat Van Vleuten de Keetie van Oosten-Hage Bokaal wint. Ze deed dat eerder in 2017 en 2019.