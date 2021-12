Drie politieagenten springen in ijskoude rivier om man van verdrinkingsdood te redden

Dankzij drie heldhaftige politieagenten kan een man die maandagavond in het ijskoude water van de Oude Dender belandde, het nog navertellen. Ze sprongen zonder aarzelen in het water om de man te redden. Even later kon de drenkeling met de hulp van de brandweer uit het water gehaald worden.

Maandag zagen voorbijgangers rond 18.30 uur hoe een man op het smalle en glibberige jaagpad liep naast de Oude Dender, dicht bij de Vlasmarktbrug in centrum Dendermonde, en in het water viel. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk en wordt onderzocht. Ze belden meteen de hulpdiensten. “De politie was er eerst”, zegt Ben Knaepen van de Dendermondse brandweer. “Drie agenten sprongen in het water om de man te redden. Onze duikers zijn zo snel als het kon ook in het water gegaan om het slachtoffer op een draagberrie te leggen. Het is namelijk geen evidente opdracht om in dat stuk van de Oude Dender iemand uit het water te halen.”

Met riemen rond de draagberrie werd het slachtoffer omhoog gehesen. “Het water is zeer koud, die man heeft er gelukkig niet heel lang in gelegen. Hij was ook bij bewustzijn toen we hem hielpen.”

Het gaat om een man van middelbare leeftijd. Hij werd zwaar onderkoeld naar het ziekenhuis overgebracht. Ook de drie agenten gingen ter controle met de ambulance mee naar het hospitaal.