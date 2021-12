Qatar Airways sleept Airbus voor rechter in dispuut over versnelde slijtage van A350

Luchtvaartmaatschappij Qatar Airways daagt de Europese vliegtuigbouwer Airbus voor het Britse gerecht in het kader van het aanslepende dispuut over problemen met het vliegtuigtype A350. Dat heeft Qatar Airways maandag aangekondigd.

De maatschappij en de vliegtuigfabrikant bekvechten al langer over een versnelde slijtage van het oppervlak van de vliegtuigromp. Qatar Airways moet daardoor naar eigen zeggen 21 A350’s aan de grond houden.

Airbus ontkent dat er een veiligheidsprobleem is. De vliegtuigbouwer wees er onlangs nog op dat ook de Europese luchtvaartautoriteit EASA van mening is dat het euvel geen gevolgen heeft voor de luchtwaardigheid van de vliegtuigen.

Geen constructieve oplossing

Nu zal het aan de rechter in Londen zijn om te oordelen. “We zijn er spijtig genoeg niet in geslaagd om met Airbus tot een constructieve oplossing te komen met betrekking tot de versnelde slijtage van het oppervlak van de Airbus A350-vliegtuigen”, zegt Qatar Airways in een persbericht. De luchtvaartmaatschappij zegt daarom geen andere keuze te hebben “dan te trachten dit geschil snel via de rechter op te lossen”.

Qatar Airways vindt dat Airbus het probleem grondig moet onderzoeken “om de volledige onderliggende oorzaak ervan definitief vast te stellen”. Anders kan de maatschappij niet nagaan of de voorgestelde herstellingen voldoende zijn.