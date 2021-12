“De winter komt vannacht even op bezoek, maar sneeuw blijft uit”

Vannacht zakt de temperatuur uiteindelijk naar een minimumwaarde in de buurt van -5°C. In valleien kan het lokaal nog iets kouder worden, in stadskernen blijft het bij -3 tot -4°C. De winter is dus even op bezoek in Limburg maar sneeuw hoeven we niet te verwachten.

Woensdag gaat de dag nog zonnig van start. Tegen de middag komt er vanuit het noorden middelbare bewolking opzetten. Het blijft wel droog.

Na de koude start loopt de temperatuur op naar een maximum rond +3 of lokaal +4°C. De wind komt uit het zuidoosten en blijft zwak van kracht.

Vóór middernacht kan de temperatuur eerst nog even onder het vriespunt zakken. In de loop van de nacht naar donderdag wordt het echter langzaam maar zeker iets minder koud. Het wordt bewolkt maar het blijft heel de nacht droog. De wind ruimt tegen de ochtend naar het zuidwesten.

