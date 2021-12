Dronematrix heeft alternatief voor Chinese spionage via drones . — © TV Limburg

Hasselt

Chinezen kijken mee wanneer onze politiediensten beelden maken met drones van Chinese makelij. Drones worden ingezet voor crowd control, inspectie boven gevangenissen maar ook door special forces bij terreurdreiging. Het is absoluut niet oké dat Chinezen op deze manier spioneren. In de Verenigde Staten, maar nu ook in Nederland stoppen veiligheidsdiensten daarom met het vliegen met Chinese drones. Het Hasseltse DroneMatrix waarschuwt de Belgische brandweer, politie en defensie. DroneMatrix werpt zich op als alternatief met gegarandeerde geheimhouding van data.