Hasselt

Politie Limburg Regio Hoofdstad plaatst negen nummerplaatherkenningscamera’s, de zogenaamde ANPR-camera’s, aan het op- en afrittencomplex in Hasselt-Zuid. Voor criminelen is Hasselt-Zuid vaak een interessante vluchtroute. De locatie was eerder een blinde vlek in het ANPR-netwerk van de politiezone. De plaatsing van de negen camera’s kent een kostenplaatje van 215.000 euro.