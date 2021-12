De deels afgesloten dijk tussen twee bruggen zal in de toekomst de parkeerplaats worden van de Historische Scheepvaartsite Tivoli. — © Mark DREESEN

DILSEN-STOKKEM

Het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem gaat 30 extra parkeerplaatsen voorzien in de Historische Scheepvaartsite Tivoli. “De nieuwe parkeerplaatsen worden aangelegd op een bestaande dijk dwars over het toeristische schiereiland in Lanklaar,” zegt burgemeester Sofie Vandeweerd (Open Vld).