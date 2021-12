Vanaf lente schadevergoeding voor 10.000 Belgen met lekkende stookolietank

Na 20 jaar beloven en discussiëren wordt het bodemsaneringsfonds vanaf het voorjaar van 2022 eindelijk operationeel. Promaz, de vzw van de stookoliesector die het fonds beheert, is sinds begin december erkend voor de interregionale bodemsaneringscommissie. Maar vorige week bleek dat er nog heel wat vragen waren. Zo was het onduidelijk vanaf wanneer mensen effectief een dossier zouden kunnen indienen, laat staan een vergoeding ontvangen. Ook de financiering was nog niet uitgeklaard.

Van der Straeten laat weten dat er nu een akkoord is. “Zonder bodemsaneringsfonds moesten eigenaars zelf de dure factuur ophoesten, waardoor veel lekken ook niet werden gemeld”, zegt Van der Straeten. “Nu het fonds er komt, is dit een uitstekende zaak voor de vele getroffen mensen die een duizelingwekkende factuur boven het hoofd hing. Mensen die al vele jaren vruchteloos wachten, kunnen binnenkort een aanvraag doen voor terugbetaling. Tegelijkertijd is het ook een uitstekende zaak voor de natuur. Eén van de grootste stille natuurrampen in ons land wordt aangepakt”.

In de loop der jaren is er namelijk zo’n 25 miljoen liter in de bodem gelekt. De kostprijs van een sanering kan oplopen tot 50.000 à 250.000 euro. Of zelfs meer als ook het grondwater is vervuild. Ook de 6.000 mensen die al op eigen kosten hun bodem hebben gesaneerd, zullen een schadevergoeding kunnen aanvragen.

In het totaal worden er zo’n 10.000 dossiers verwacht. Lekkende tanks in kwetsbare natuur krijgen prioriteit in de sanering, omdat daar de milieuschade het grootst is.

Heffing van 1 cent

Het fonds zal naar schatting maximaal 512 miljoen euro nodig hebben. 120 miljoen euro komt van de overschot van een soortgelijk fonds voor de sanering van tankstations, verder wordt dit aangevuld met een heffing van 1 cent per liter die de consument betaalt. Zodra het fonds de 512 miljoen euro heeft bereikt, zal de heffing stoppen.

Tussen Van der Straeten en Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) was er eerder al discussie over dit dossier en zeker over de heffing. Demir stuurde eerder dit jaar nog een deurwaarder naar de “oude krokodillen van de stookoliesector” die haar zouden chanteren. Een paar dagen later kondigde Van der Straeten in de media aan dat ze een akkoord had waarop Demir dan weer gepikeerd reageerde. Begin december liet Demir nog in een persbericht weten dat het fonds “in tegenstelling tot eerdere aankondigingen van de federale minister van Energie geen goedkeuring krijgt om de prijs van de stookolie op te trekken.” Een week later legde Demir aan Johan Danen (Groen) in het parlement uit dat eerst de 120 miljoen euro moet opgebruikt worden. Dat is nu ook zo overeengekomen. Maar verwacht wordt dat die 120 miljoen al na anderhalf jaar al zal uitgekeerd zijn, vanaf dan zal de heffing ingaan.

