De vierdaagse koers De Ster van Zuid-Limburg verliest één van z’n boegbeelden, namelijk Omer Bovy, ook wel de Beatle genoemd. De 75-jarige organisator vindt het goed geweest en zet een stap opzij. Ook al zal hij nog deels achter de schermen actief blijven. De Ster van Zuid-Limburg is een koers voor nieuwelingen en junioren die voor het eerst werd gereden in 1980. En Bovy was er vanaf het prille begin bij.