LIVE. Groen heeft vanaf januari twee vrouwelijke schepenen in Hasselt

Vanaf 1 januari stuurt Groen in Hasselt twee jonge vrouwen naar het schepencollege. Eerder verving Derya Erdogan (39) al Joost Venken. Dinsdagavond legt Nele Kelchtermans (30) haar eed af. Zij komt op 1 januari in de plaats van Joske Dexters (N-VA). Beide schepenen wonen in Runkst.

Dat Joske Dexters haar sjerp moest afgeven, stond al vast bij de start van de legislatuur. Derya Erdogan zou haar opvolgen. Tot plots Joost Venken besliste er mee te kappen. “Ik werd zo 3 maanden eerder dan verwacht al schepen, maar voor Nele was dit scenario helemaal een verrassing. Drie jaar nadat ze in de politiek stapte, zit ze plots op een schepenstoel”, zegt Erdogan.

Nele Kelchtermans is onderzoeker bij UCLL rond onderwijsprojecten. “Dat blijf ik ook één dag per week doen. Maar ik grijp deze kans. Ik ben me ervan bewust dat er heel wat op me af komt, maar tegelijk kijk ik enorm uit naar de interessante mensen die ik zal tegenkomen. Het zal vooral heel leerrijk zijn.”

De dames zullen de bevoegdheden van Joost Venken verdelen volgens hun eigen sterktes en interesses. “Zelf hou ik welzijn, met het voorzitterschap van het bijzonder comité voor de sociale dienst, parken en groen en Domein Kiewit”, zegt Erdogan. “Nele gaat cultuur, kunst en erfgoed, klimaat en energie, mondiaal beleid, duurzame stad en dierenwelzijn onder haar vleugels nemen. Wat met de bevoegdheden van Joske - ombudsdienst, burgerlijke stand en bevolking - gebeurt, moeten we nog uitklaren tijdens een schepencollege.”

Kunst

Kelchtermans vindt dat cultuur een plek moet krijgen in de stad. “Alle drempels moeten weg: CCH en Z33 gaan ook buiten hun muren treden. Festivals, de viering van 50 jaar CCH, dat gaat helpen. Intussen willen we de Kunstenwerkplaats open eind 2025, zodat we volop cultuur in de stad hebben. En de komst van Kunstuur zal zeker een meerwaarde vormen. Daarnaast hopen we dat Theater op de Markt in 2022 weer mag doorgaan en we hebben die afspraak ook al voor 2024 vastliggen.” Op het vlak van duurzaamheid komt er in april een week lang een festival van duurzame mode. “En we willen dat de boerenmarkt Merwt vaker opduikt in de binnenstad, alleszins meer dan één keer per maand. Hopelijk kunnen we er stilaan een vast wekelijks gebeuren van maken.”

Armoede

“Corona heeft ons ook geleerd dat de mensen meer groen in hun buurt willen”, zegt schepen Erdogan. “Daarom zetten we in op nog meer groen en natuurparken. Zo gaan we ook kleinere parkjes als Rongese en het Demerpark aanleggen of heraanleggen en willen we ook Prinsbeemden sneller toegankelijker maken. En de pandemie legt ook generatiearmoede bloot. Die moet dringend aangepakt en we moeten nog meer inzetten op kinderarmoede.”

