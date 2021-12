Waarom alle VTM-zenders maandagavond ineens werden gehackt

De kijkers van de telenovelle Lisa keken maandagavond vreemd op, en met hen iedereen die op dat moment op een van de VTM-zenders was afgestemd: ineens werden de programma’s gehackt door een gemaskerde figuur. “The game is on”, zei die.

Hetzelfde gold voor radiozenders Qmusic, Joe en Willy: ook daar werd de programmatie onderbroken. De takeover bleek uiteindelijk een aankondiging van het nieuwe seizoen van The masked singer, dat binnenkort start op VTM. Meteen werd ook de website Themaskedsinger.be gelanceerd, waarop een klok te zien is die aftelt naar woensdag 18.50 uur. Vermoedelijk wordt dan meer informatie vrijgegeven.

Met het eerste seizoen van The masked singer, dat in september vorig jaar van start ging, had VTM een onwaarschijnlijke kijkcijferhit beet. Uiteindelijk stak Sandra Kim de overwinning op zak.(bpr)