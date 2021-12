Meerderheid weigert PVDA-voorstel over opheffing vaccinpatenten te bespreken in de Kamer

Een resolutie van de PVDA om de patenten op de coronavaccins op te heffen, is maandagmiddag niet gestemd geraakt in de Kamercommissie Gezondheid. De leden van de meerderheid waren het niet eens met de werkwijze van de extreemlinkse oppositiepartij en verlieten de zaal.

De Commissie Gezondheid en Gelijke Kansen kwam maandagmiddag bijeen om een wetsontwerp van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) om apothekers en laatstejaarsstudenten geneeskunde coronatesten te laten uitvoeren te stemmen. Dat raakte goedgekeurd, maar op de agenda stond ook nog een resolutie van de PVDA over de Covid-vaccins. De extreemlinkse oppositiepartij ijvert er al maanden voor om de patenten op die vaccins op te heffen, zodat ze vlotter beschikbaar worden in ontwikkelingslanden en we minder afhankelijk worden van het handjevol bedrijven dat nu de rechten in handen heeft.

Ongeldig

Dat laatste voorstel raakte echter niet besproken. De meerderheidspartijen verlieten nog voor de bespreking de zaal, zodat het quorum van aanwezige parlementsleden niet langer bereikt was en de stemming ongeldig zou zijn. Volgens Vooruit-Kamerlid Karin Jiroflée is het PVDA-voorstel plots geagendeerd zonder dat de meerderheidsfracties daarvan op de hoogte waren. “Wij gaan niet akkoord met deze handelswijze”, zei ze. Volgens Jiroflée heeft de voorzitter van de commissie Gezondheid, PVDA-parlemenstlid Thierry Warmoes, “een voorstel van zijn eigen fractie laten agenderen zonder meer”.

Warmoes sprak dat tegen. “Ik heb dat voorgelegd aan de Commissie, en de Commissie heeft beslist”, klonk het. Volgens Jiroflée is dat echter gebeurd op een moment dat veel parlementsleden al niet meer aanwezig waren en is er nadien ook geen mail gestuurd om de parlementsleden op de hoogte te brengen, terwijl dat volgens haar normaal gezien wel de gewoonte is.

Verbolgen

Sofie Merckx, de hoofdindiener van het voorstel van resolutie, reageerde verbolgen. “Het is intriest, zeker omdat minister Kitir (Vooruit, nvdr) en mevrouw Reynaert (Vooruit-Kamerlid, nvdr) zich vorige week nog openlijk uitspraken voor het opheffen van die patenten. Maar nu het tijd wordt om te stemmen, loopt iedereen de zaal uit.”

Merckx kreeg steun van de rechtse oppositiepartijen. “Een politiek spel omdat er een gelijkaardig voorstel van de PS op de agenda staat, meer moeten we hier niet achter zoeken”, zei Vlaams Belang-Kamerlid Steven Creyelman. N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter had het over een “mooi voorbeeld van de Vivaldi-kibbelregering”. “Als het moeilijk wordt, loopt men weg.”