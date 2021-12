Billie Eilish krijgt steun uit onverwachte hoek na porno-uitspraken

LEES OOK. Na de getuigenis van Billie Eilish: wat is ‘goede porno’ en waar vind je die?

Ze keek in haar tienerjaren veel te veel naar porno, zo getuigde Billie Eilish vorige week in een Amerikaanse radio-interview. “Al sinds ik 11 jaar was, keek ik ernaar. En dat heeft mijn brein kapotgemaakt”, voegde ze er nog aan toe. Ze noemde porno nog een “schande” en vernederend voor vrouwen.

Ze heeft nu bijval gekregen uit onverwachte hoek. Randy Spears (60), die tijdens zijn carrière als pornoacteur meespeelde in meer dan 1.400 video’s, geeft haar gelijk. “Ze heeft veel durf getoond door zich zo over dit onderwerp uit te spreken. Ik bewierook haar daarvoor.”

Volgens Spears is het geen toeval dat Eilish zich beschadigd voelt na al die porno. “Als we zo jong zijn, hebben onze hersenen niet de capaciteit om van die video’s te verteren”, zegt hij. “Wie zou in hemelsnaam willen dat zijn of haar kind van 7 zou zien hoe een vrouw seks heeft met zeven mannen? Dat is verachtelijk.”

De ex-acteur deed die uitspraken bij The New York Post, en experts geven hem daar gelijk. “Porno kleurt hun perceptie van seksualiteit volledig verkeerd in”, klinkt het onder meer.