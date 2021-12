Valse mails over achterstallige rioolbelasting circuleren in Peer en Hechtel-Eksel

De professioneel ogende mail komt zogezegd van een advocaten- en deurwaarderskantoor dat bij nader inzien niet bestaat. Hierin wordt gesteld dat er 259 euro wordt gevorderd namens de gemeente. Voor wie niet betaalt, dreigt een beslag op de inboedel, maar dat is dus niet waar.

“De mail is absoluut bedrog en wie deze mail ontvangt, moet hier vooral geen gehoor aan geven”, waarschuwen de gemeenten Peer en Hechtel-Eksel, waar ze de eerste meldingen over de frauduleuze mail ontvingen. “We vermoeden dat alleen ondernemers de mail krijgen”, klinkt het bij de communicatiedienst van de stad Peer. “Los van de inhoud van de mail die volledig fout is, gebeuren aanmaningen voor betalingen sowieso nooit via mail.” gvb