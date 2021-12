Donny van den B., een voormalig gemeenteraadslid in het Nederlandse Heemskerkse, blijkt verdachte te zijn in een omvangrijke seksuele afpersingszaak. De 29-jarige lokale politicus zou in totaal zestien mannen hebben gedwongen om hem filmpjes en foto’s te sturen waarop zij naakt en op een beschamende manier waren te zien.