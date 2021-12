Maandagochtend is in Bocholt op drie plaatsen een inbraak ontdekt. In de Kerkhofstraat stalen de dieven geld, een betaalkaart, een horloge en speelgoed. In de Berkenstraat werd sterke drank, kleingeld en een draagtas gestolen. In de Meidoornstraat verdwenen brillen, geld, draadloze oordopjes en parfum. siol