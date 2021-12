Rafael Valls (34) hangt fiets aan de haak vanwege “verschillende valpartijen in de voorbije jaren”

De klimmer houdt het voor bekeken na 11 seizoenen in de WorldTour. “In de zomer, na de Giro, had ik nog beslist om door te gaan in 2022. Maar ik heb de voorbije weken nagedacht en beslist om toch al te stoppen. Ik wil altijd op mijn hoogste niveau presteren. Maar na verschillende valpartijen in de voorbije jaren moet ik eerlijk zijn dat ik niet de mindset heb om op dat niveau te rijden. Ik zal nu tijd buiten het wielrennen spenderen en focussen op mezelf en mijn familie.”

Valls reed in het verleden voor onder meer Vacansoleil-DCM, Lampre-Merida, Lotto Soudal en Movistar. Hij brak in 2020 in de openingsrit van de Ronde van Frankrijk zijn dijbeen. Ook dit jaar kwam Valls door blessureleed niet vaak in actie.