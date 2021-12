Mathieu van der Poel kan twee jaar na datum zijn Nederlandse titel veldrijden verdedigen, bondscoach tempert verwachtingen

Het Nederlands kampioenschap veldrijden gaat toch door. Wielerbond KNWU heeft de organisatie van de internationale veldrit in Rucphen bereid gevonden om de organisatie van het NK voor profs en beloften over te nemen van Zaltbommel. Daarmee vinden de kampioenschappen zoals eerder gepland plaats op zondag 9 januari.

De organisatie in Zaltbommel gaf vorige week aan af te zien van de organisatie van het NK op 8 en 9 januari 2022. Vanwege de verlengde coronamaatregelen zijn dan geen toeschouwers toegestaan langs het parcours. De Gelderse gemeente mag het NK alsnog organiseren in 2023.

De KNWU is daarna op zoek gegaan naar alternatieve opties. Die werd gevonden in Rucphen, maar alleen voor de elite en beloften. De KNWU is met een andere organisator in gesprek om de overige NK-categorieën, op een later moment, toch nog om het rood-wit-blauw te laten strijden.

In Rucphen vond afgelopen zaterdag een wereldbekerwedstrijd plaats. De Brit Thomas Pidcock en Marianne Vos wonnen daar. In 2019 kroonde Van der Poel er zich ook voor de zesde keer op rij tot Nederlands kampioen in het veld. Vorig jaar ging het NK niet door.

Bondscoach tempert verwachtingen

Een week later dan gepland zal Mathieu van der Poel komend weekend zijn rentree in het veld maken. Maandag werd bekend dat de wereldkampioen in de selectie zit voor de wereldbeker van Dendermonde. Al te hoog zijn de verwachtingen echter nog niet wat betreft bondscoach Gerben de Knegt.

“Ik denk dat Mathieu aan vier of vijf wedstrijden op niveau genoeg heeft om het benodigde vormpeil te bereiken om goed voor de dag te komen op het WK. Daar is de komende weken alle gelegenheid voor”, zo zegt hij bij het bekendmaken van de selectie. Deze bestaat bij de mannen verder nog uit Europees kampioen Lars van der Haar, Mathieus broer David, Corné van Kessel, Stan Godrie en Gosse van der Meer.

Overigens zat Mathieu van der Poel een week geleden ook al bij de selectie, maar daar haakte hij uiteindelijk toch af vanwege knieproblemen na een val tijdens een training in het bos.

De vrouwenselectie voor Dendermonde is twee keer zo groot met daarbij vrijwel alle grote namen. Alleen Annemarie Worst, die sinds haar overwinning een maand geleden in Koksijde een paar mindere resultaten neerzette, is niet van de partij.