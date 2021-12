53-jarige Annette Cox vermist in Hasselt

De 53-jarige Annette Cox is zaterdagmiddag rond 13.20 uur verdwenen aan het Jessa Ziekenhuis op de Stadsomvaart in Hasselt. De politie is naar haar op zoek.

Annette is 1,65 meter lang en slank gebouwd. Ze heeft kort grijzend haar. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een zwarte jas, lichtblauwe jeansbroek en bruine hoge laarzen. Ze had een zwarte handtas en plastic draagtas bij.

Wie meer info heeft over haar verdwijning, wordt gevraagd de politie te contacteren via 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu. siol