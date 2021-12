NFT’s worden steeds populairder: toen kocht Vanaken ploegmaats De Ketelaere en Mignolet

Het was Wout van Aert die met de virtuele verkoop van enkele zeges het begrip NFT in Vlaanderen op de kaart zette. Maar het is vooral in het voetbal dat die non-fungible tokens, zeg maar een soort digitale Panini-stickers, furore maken. Onlangs ging er zo’n virtueel kaartje van Cristiano Ronaldo voor 350.000 euro de deur uit. Al is niet iedereen even grote fan. “De grens met gokken is flinterdun”, zegt sporteconoom Thomas Peeters.