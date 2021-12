Veertigers aan de beurt voor boosterprik in Flanders Expo

Na wat vertraging draait de vaccinatiecampagne voor de boosterprikken tegen het coronavirus op volle toeren in Gent. De uitnodigingen voor een derde prik vliegen de deur uit. Deze week worden de uitnodigingen verstuurd voor veertigers.

“We willen dat zo veel mogelijk sloten ingevuld geraken, en zullen tijdens de kerstvakantie naast 28 en 29, ook op 30 december afspraken open zetten”, zegt Freija De Smet, coördinator van het vaccinatiecentrum. “De afspraken voor dit jaar beginnen vol te lopen, en indien nodig roepen we mensen op via QVAX.”

“Brieven via de post zouden er momenteel tot twee weken over doen, dus we raden iedereen aan om de gegevens aan te vullen in het Burgerprofiel. Zo kunnen we de uitnodiging digitaal versturen, en komt de brief niet later aan dan de voorgestelde afspraak.”

Uitgenodigd op geboortejaar

Maandag waren de uitnodigingen voor Gentenaars met geboortejaar 1976 en 1977 aan de beurt, die minstens vier maanden geleden een tweede vaccin kregen van AstraZeneca, Moderna of Pfizer. De komende twee weken zullen nog heel wat geboortejaren volgen.

Iedereen die minstens twee maanden geleden gevaccineerd werd met Johnson & Johnson, kreeg los van het geboortejaar al een uitnodiging. Hetzelfde geldt voor patiënten met onderliggende aandoeningen. Een deel van het onderwijspersoneel werd sneller ingeënt via het UZ Gent.

In totaal kregen volgens de cijfers van zondag al 64.860 Gentenaars een extra prik. Dat is 31,3 procent van alle volledig gevaccineerde inwoners.