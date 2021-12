Blokken in de fuifzaal van Club 9 in Koersel

Scholieren en studenten in heel Vlaanderen worden met meerdere uitdagingen geconfronteerd in deze crisisperiode. Zowel qua praktische voorzieningen, als wat het mentale welzijn betreft. Om de impact te beperken, nam de stad Beringen met Jeugdhuis Club 9 de vraag naar een openbare blokplaats op. “Het aantal deelnemers tijdens deze editie was beperkt. “Tijdens deze aankomende blokperiode deed Club 9 opnieuw een inspanning, maar dan wel vraaggericht. Vanaf 21 december tot en met 9 januari van 9 tot 17 uur - behalve op 25/12 en 01/01 - is er plaats voor 20 studenten. Zij dienen vooraf in te schrijven. En al wordt momenteel vlijtig gestudeerd, toch hopen de studenten ook snel weer te kunnen fuiven in deze zaal.