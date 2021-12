Woningen in Vlaanderen 10 procent duurder geworden op jaar tijd

De prijs van woningen in Vlaanderen is op een jaar tijd met grosso modo 10 procent gestegen, of het nu gaat om een open bebouwing, een rijhuis of een appartement. Dat blijkt maandag uit gegevens van het Belgische statistiekbureau Statbel.

De mediaanprijs van een huis (halfopen of gesloten bebouwing) in Vlaanderen bedroeg in het derde kwartaal 274.000 euro. Dat is 9,6 procent - of 24.000 euro - meer dan in het derde kwartaal van 2020. De prijsstijging voor een huis in open bebouwing was nog sterker: +10,9 procent tot 380.000 euro. De mediaanprijs ging zo met meer dan 37.000 euro omhoog op een jaar tijd. De mediaanprijs van een appartement ten slotte, ging 8,9 procent hoger: van 206.600 euro naar 225.000 euro.

Er zijn wel nog grote prijsverschillen tussen de provincies. Zo waren huizen en appartementen in het derde kwartaal het duurst in Vlaams-Brabant, met een mediaanprijs van 325.000 euro voor een huis in gesloten of halfopen bebouwing, 425.000 euro voor open bebouwing en 240.000 euro voor een appartement. Limburg was het goedkoopst, met respectievelijk 225.000 euro, 289.000 euro en 215.000 euro.

Knokke-Heist

Op gemeentelijk niveau was Knokke-Heist de duurste plek om een huis te kopen, met een mediaanprijs voor alle huizen in gesloten, halfopen of open bebouwing van 727.500 euro. In Menen was je het goedkoopst af: 160.000 euro.

Ook op Belgisch niveau stegen de prijzen van de verschillende woningtypes met circa 10 procent op een jaar tijd. De Belgische mediaanprijs stond in het derde kwartaal op 245.000 euro voor een huis in gesloten of halfopen bebouwing (+11,4 procent) en voor een huis in open bebouwing op 350.000 euro (+11,1 procent). Appartementen werden 9 procent duurder, de mediaanprijs steeg er naar 223.000 euro.

De duurste gemeente voor huizen in België is Elsene (mediaanprijs 850.000 euro), de goedkoopste is Froidchapelle (82.000 euro). De cijfers van Statbel zijn gebaseerd op de verkoopakten die werden geregistreerd door de federale overheidsdienst Financiën.