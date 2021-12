Tientallen besmettingen op grootste cruiseschip ter wereld

Op het grootste cruiseschip ter wereld zijn tijdens een cruise van week tientallen mensen besmet geraakt met het coronavirus. Dat heeft Royal Caribbean, de eigenaar van The Symphony of the Seas, gemeld aan CNN. Er waren 6.091 personen aan boord tijdens de cruise.

The Symphony of the Seas was met 6.091 gasten en personeelsleden aan boord een week lang de Caraïben rondgevaren, toen tijdens de reis een van de gasten positief testte. Daardoor werd meteen bredere contact tracing uitgerold aan boord en doken nog 47 andere mensen op die positief getest hadden na de cruise.

Cruiseschepen worden nochtans aanzien als een van de coronaveiligste manieren om anno 2021 op vakantie te gaan, omdat veel in de buitenlucht gebeurt en er een indrukwekkende set aan maatregelen van kracht is. Maar toch slaagde het coronavirus erin om aan boord van het schip te geraken en zich daardoor te verspreiden, zo meldt eigenaar Royal Caribbean.

95 procent van de mensen aan boord waren volledig gevaccineerd. Van zij die positief testten, was 98 procent volledig gevaccineerd. Of zij besmet geraakt zijn met de omikronvariant is nog niet duidelijk. “Elk van de positief geteste mensen is meteen in quarantaine gegaan”, staat in een persmededeling van Royal Caribbean. “Zij waren allemaal asymptomatisch of hadden hoogstens milde symptomen. We hebben hun gezondheid voortdurend gemonitord.”

Het schip was op 11 december vertrokken in Miami en stopt onder andere in St. Maarten, St. Thomas en CocoCay.