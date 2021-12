KRC Genk mag wedstrijden tegen KV Mechelen en OHL uitstellen

LEES OOK. Peter Croonen neemt ontslag als voorzitter Pro League na dispuut rond competitieduels in januari en pleit voor onafhankelijke preses

Het offer van Peter Croonen heeft resultaat opgeleverd. De voorzitter van Racing Genk trad maandagochtend terug als voorzitter van de Pro League omdat zijn club in conflict lag met de belangenorganisatie van de profclubs. De discussie draaide om de verplaatsing van vijf wedstrijden van KRC Genk in januari. De Limburgers hadden om die maatregel gevraagd omdat ze door interlands in Afrika, Noord- en Zuid-Amerika en Azië liefst tot tien spelers kwijt kunnen zijn.

De Pro League had de vraag afgewezen waarop Genk naar het BAS stapte. Bemiddeling was niet mogelijk aangezien Peter Croonen zowel voorzitter van Genk als de Pro League was. Hij moest dan met zichzelf bemiddelen.

Vorige vrijdag bleek het BAS Racing Genk gelijk te geven. Daardoor werd de positie van Croonen onhoudbaar en besloot hij maandagochtend zijn ontslag aan te bieden. Maandagnamiddag kwamen de profclubs samen tijdens een buitengewone algemene vergadering. Het BAS had de profclubs een deadline van 31 december gegeven om tot een onderhandelde oplossing te komen.

Na een constructieve vergadering kwam er een compromis uit de bus. KV Mechelen en Oud-Heverlee Leuven verklaarden zich in het belang van het Belgisch voetbal bereid om hun wedstrijd tegen Genk uit te stellen. Genk-KV Mechelen (gepland op de midweekspeeldag van 26 januari) wordt nu naar voren gehaald (19 januari). Dat betekent dat Malinwa na de winterstop drie wedstrijden in negen dagen speelt.

Voor OHL-Racing Genk (oorspronkelijk gepland in het weekend van 29 januari) is er nog geen nieuwe datum. Wellicht wordt die wedstrijd uitgesteld naar februari.

Genk had ook gevraagd om de wedstrijden tegen Beerschot, Union en Zulte Waregem te verplaatsen, maar aan die vraag werd geen gehoor gegeven.

De Limburgers riskeren hun Afrikaanse international(s) te verliezen van 9 januari tot en met 6 februari en hun Aziatische en Amerikaanse internationals van 27 januari tot 2 februari. In die interlandperiode worden in Azië, Zuid-Amerika en Midden- en Noord-Amerika WK-kwalificatiewedstrijden gespeeld.

Enkel in België

Racing Genk voerde aan dat alleen in België de competitie doorgaat. In grote landen als Engeland, Italië, Spanje, Duitsland en Nederland ligt de competitie dan stil. De Pro League antwoordde dat er in België moest worden doorgespeeld omdat er te veel wedstrijden zijn en dat de kalender al lang geleden is opgemaakt. Ook Genk ging daar toen mee akkoord. De Limburgers beweren dat ze verkeerd waren ingelicht.