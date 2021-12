Professor Goossens nadat zijn hele familie positief test bij kerstfeest: “Pas op voor vals positief resultaat”

Professor Goossens was tot september hoofd van de taskforce testing, maar ook hij was zondag verbaasd toen alle aanwezigen op een kerstfeestje “zwak positief” bleken bij een zelftest, met andere woorden: er was een zweem van een streepje te zien waar het resultaat moet verschijnen. Dat schrijft hij op Twitter. “Gisteren kerst gevierd met (klein)kinderen. Ramen open en iedereen buiten (8°C) getest voor betreden woning. Ontstentenis: iedereen zwak positief. Iedereen opnieuw getest bij kamertemperatuur: iedereen negatief. Pas op voor vals positief resultaat in de winter. Gekend probleem.”

Met “gekend probleem” verwijst Goossens naar een onderzoek dat hij begin 2021 zelf liet uitvoeren: “Daaruit bleek dat zelftests bij temperaturen van 2 tot 4 graden Celsius vals positieve resultaten opleverden. Maar dat dat zelfs bij 8 graden het geval was, daar stond ik van te kijken, ja.”

Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van die onjuiste resultaten, aldus Goossens. “Misschien treedt er bij temperaturen een chemische reactie op die zo’n streepje veroorzaakt op de zelftest. Dat heeft dan niets te maken met het virus. Maar daar tasten we nog in het duister.”

Goossens raadt iedereen dan ook aan om zelftests enkel bij kamertemperatuur te bewaren én uit te voeren. “Bewaar die test in je apothekerskastje. Dus ook niet te warm, want we weten dat de tests bij temperaturen boven 37 graden dan weer aan gevoeligheid verliezen. En zoals dit weekend uitwees: dus ook enkel bij kamertemperatuur uitvoeren.”