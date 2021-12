De politie Voeren controleerde afgelopen week op snelheid. Daarbij betrapten ze drie bestuurders die in de bebouwde kom sneller dan 100 km/uur reden. Een bestuurder in de Withuisstraat in Moelingen spant de kroon. De persoon reed 125 km/uur. De andere twee moesten niet onderdoen: 123 en 104 km/uur in respectievelijk de Varnstraat en op de Moelingerweg. In totaal werden 2.321 wagens gecontroleerd. 392 van hen reden te snel. ppn