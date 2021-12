Inbrekers op ronde in Maasmechelen: vier inbraken en twee pogingen

De politie kreeg zaterdag tussen 12 en 23.50 uur te maken met vier inbraken in Maasmechelen. Op de Thomasboslaan werden juwelen gestolen, bij de inbraak op de Koning Albertlaan is de buit nog niet bekend terwijl op de Prinses Paolalaan wederom juwelen werden gestolen. Dat was ook het geval in de Cyriel Buyssestraat, al gingen de daders op deze locatie eveneens aan de haal met geld en kleding. Behalve de vier inbraken was er ook nog sprake van twee pogingen tijdens het afgelopen weekend. Dat gebeurde in de Heimolenstraat en op de Bremheuvel. ppn