De politie stelde vorige week donderdag een inbraak vast in een flat op de Commissaris Neyskenslaan in Diest. De daders drongen via de achterzijde binnen. De buit is niet bekend.

Op de Bloemenlaan werd zondag een inbraak vastgesteld. De daders konden via het plat dak van de garage het huis betreden. Ze drongen binnen via het raam op de bovenverdieping. Deze stond open voor de kat. De buit is nog niet bekend. ppn