Hasseltse straatnamen: W.A. Mozartlaan

Wolfgang Amadeus Mozart, een begaafd pianist, violist, dirigent en componist, werd geboren in Salzburg in 1756, als kind van violist Leopold Mozart en Anna Maria Pertl. Hij was het “wonderkind” dat op driejarige leeftijd snel kleine pianostukjes uit het hoofd kon leren en foutloos naspelen. Hij kon orgel, klavecimbel en viool spelen en als vijfjarige dicteerde hij eigen korte composities die zijn vader dan uitschreef. Op die leeftijd vond ook zijn eerste publieke optreden plaats, samen met zijn eveneens muzikaal begaafde oudere zus. Twee jaar later ondernamen zijn ouders met de kinderen een drie jaar durende reis om ze in verschillende grote steden van Duitsland, Engeland, Frankrijk en België te laten optreden. Het kwalitatief hoogstaand niveau zorgde ervoor dat hun toehoorders vaak keizers, koningen, prinsen of landvoogden waren. Wolfgang ontpopte zich snel als veelzijdig componist, aanvankelijk vooral voor piano en orkest. Na nog wat omzwervingen verbleef hij enige tijd in Parijs, waar zijn moeder overleed. Rond 1780 teruggekeerd in Salzburg, werd hij concertmeester aan het hof van de aartsbisschop om er te musiceren, het knapenkoor op te leiden en geestelijke en wereldlijke muziek te componeren. Tijdens een verblijf in Wenen ontmoette hij Constanze Weber, met wie hij huwde in 1782. In die periode kende hij zijn grootste roem. In 1791 kreeg het gezin een vierde zoon. Op het einde van datzelfde jaar overleed Mozart, slechts 35 jaar oud. Zijn muziek heeft een diepgaande invloed gehad op alle na hem komende componisten.“…èn ob alle violoniste dee him gjâân spele!”