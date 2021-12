Kleuters van het Atheneeke gaan eindelijk nog eens naar het theater

Tongeren

Na een lange tijd kregen de oudste kleuters van GO! BS Atheneeke weer de kans om een toneelstuk in het cultureel centrum de Velinx bij te wonen. In deze coronatijden is de culturele sector erg getroffen, waardoor de kleuters lang niet meer naar het theater konden gaan. Daarom was het Atheneeke maar al te blij om deze maand een voorstelling in De Velinx te kunnen bijwonen.