Sanctie schuift op, Standard-Zulte Waregem deels achter gesloten deuren

Standard ontvangt op tweede kerstdag (16 uur) Zulte Waregem gedeeltelijk achter gesloten deuren. Dat is de sanctie die de club van het Disciplinair Comité kreeg nadat in de thuismatch tegen OH Leuven (16 oktober, 2-2) een voetzoeker was ontploft naast OHL-doelman Rafael Romo. Oorspronkelijk moest de Luikse club die straf uitzitten in de thuismatch tegen Beerschot, maar die werd vorige week woensdag afgelast door een staking van de Luikse politie. De tribunes in kwestie (vakken D4, E4, F4 en G4) zouden sowieso grotendeels gesloten zijn, omdat Standard een deel van de eigen aanhang strafte na de wantoestanden in de gestaakte match tegen Charleroi.(bfa)

